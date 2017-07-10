﻿吳若希恨生夠4個

吳若希（Jinny）4月底為男友Alex（何兆鴻）誕下女兒淼淼後，昨首次出席公開活動。Jinny坦言有想過再生，笑言現在生完囡囡，之後追個仔，再生對孖胎就很完美，又謂聽聞泰國種胎可選擇性別，並透露計劃與男友在年尾註冊結婚。



講到Alex的朋友早前把淼淼的相曝光，令她大動肝火，Jinny承認在處理這件事上有欠EQ。對於有指遭同門菊梓喬搶去「星夢一姐」的位置，Jinny說：「我本身好鍾意她，我從來都不是一姐，我是阿妹。」