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﻿《果欄中》再結劇緣 陳煒習慣黃光亮玩即興

2017-07-11 列印
■香香與馮盈盈齊為新劇試造型。
■陳煒笑言為了黃光亮才接拍《果欄》。
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  陳煒、黃光亮、岑麗香及馮盈盈昨日為無線新劇《果欄中的江湖大嫂》造型，黃光亮即場問可否改對白，事後就笑言只是作出「調整」。

  陳煒笑言經過上次《火線下的江湖大佬》已習慣他的即興式演出，她是因為黃光亮才接拍，相隔兩年再合作十分期待，雖然今次沒有鄭則士，但加入好多新血，香香飾演她的侄女。黃光亮指出他們將江湖演繹為一個社會，果欄只是社會一部份，並非指黑社會。

香香不擔心被黃光亮整蠱，戲言會諗計整蠱番對方。今次她飾演「欄二代」，但不需要粗魯，反而經常被人欺負，與黄浩然有感情線，暫未知有沒有咀戲。

  另外，以露腰裝示人的馮盈盈，首次拍劇飾演有霸氣的酒吧老闆，她曾到酒吧觀摩，指角色很大發揮好開心。
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