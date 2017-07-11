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﻿11月開騷晒舞功 草蜢目標變「瘦蜢」

2017-07-11 列印
■草蜢笑言今次的歌衫會盡顯他們的線條。
■草蜢11月的演唱會海報大玩迷幻風格。
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  草蜢早前為11月舉行的《LIVE GOES ON GRASSHOPPER 2017》世界巡迴演唱會拍攝宣傳海報，相片以三子大頭為主，再加上迷幻色彩效果。為了在演唱會上跳得起，他們要由肥蜢變瘦蜢，蔡一傑笑說：「形象指導朱祖兒叫我哋要瘦，千祈唔好大隻，因為今次啲衫唔能夠肥，只要有小小肥企喺舞台上係唔好睇，我哋唔可以做肥蜢，一定要做瘦蜢。」在旁的蔡一智搭嘴說：「唔夠瘦做唔到草蜢！」

  今次演唱會草蜢會推出新碟，同時傑仔亦推出個人專輯，傑仔說：「上一張個人碟已經是13年前嘅事，相隔13年我覺得自己嘅歌更成熟及有深度，而且擴闊咗自己嘅想像空間，呢次演唱會及專輯都有新構思！」
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