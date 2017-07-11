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﻿黃子韜襲港狂擺Chok甫士

2017-07-11 列印
■Tao以廣東話與粉絲打招呼。
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  韓國男團EXO的前中國成員黃子韜（Tao）來港出席活動，以廣東話跟粉絲打招呼。司儀區永權考他廣東話潮語時，他聽得明「潮爆」，但不明「Chok」的意思，其後明白是「耍帥」之意；他自言這方面崇尚自然，穿衣也要有自己的風格，亦應司儀要求，拍照時狂擺五連Chok甫士及清唱新歌《揭穿》。

另外，原本在本周六與SE7EN於亞博開騷的「馬舞大叔」Psy，昨日主辦方以「出現不能預算的問題」將演唱會延期，大會表示會盡快宣佈重開日期及票務安排。
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