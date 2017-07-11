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﻿一見光即戴超又頭耷耷 羅仲謙原來好怕醜

2017-07-11 列印
■一離開間舖，謙謙就戴超保平安。
■謙謙一心想買褲，但揀唔啱。
■臨走睇埋鞋，都係無心水。
■其實沿途都無人留意到佢，下次謙謙唔使頭耷耷㗎。
■無乜星味嘅謙謙嘴扁扁同助手離開。
■荃灣新盤海之戀日前開售，謙謙準時到場，可惜未能中到前籌，未有購入單位。
■羅氏夫婦一結婚就唔避忌經常無限放閃。
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        講過好多次想置業嘅羅仲謙，近年頻頻睇樓，一見有新盤推出就「入飛」抽籤，可惜無論將軍澳、荃灣定啟德等新盤都抽唔中，置業夢落空，人生最慘莫過於有錢都買唔到樓。日前下午，謙謙同助手去銅鑼灣行街，入Y3想買褲，左揀右揀都揀唔啱，樓又買唔到，褲又揀唔到，嘴扁扁離開嘅謙謙一出大街即戴超又頭耷耷，咁怕醜咩？採訪︰梁志明

        因為宋仲基同宋慧喬宣佈結婚，所以報紙雜誌又舊料重溫，一眾娛圈姊弟戀又再出土，如37歲嘅楊怡同較她年輕五年嘅羅仲謙結婚，雖然男方外形花弗又多緋聞又疑似打過前女友，但事業有成嘅女方無嫌棄佢，拍拖六年仲結埋婚，幾感動呀呵。

冇乜星味

　　日前下晝四點，啱開完工着得好casual，無乜星味嘅謙謙同助手去銅鑼灣行街，一入Y3就去睇褲，短褲又睇，四個骨又睇，黑白色都會拼上身，但齋拼無試，行勻成間舖都無心水，最後睇埋波鞋就離開。一出舖，佢即戴番副超，沿途頭耷耷，怕曬定怕醜呢？要問佢至知咯。
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