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﻿坐「時光機」開騷 古巨基想回到未婚前

2017-07-11 列印
■基仔希望可以回到結婚前，向太太補求婚。
■基仔坐住時光機空降落舞台。
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　　古巨基《WE我們世界巡迴演唱會Part 2》上星期六於深圳灣體育中心開鑼，演唱會主題為「時光機」。一開場，基仔便坐着「時光機」於半空中「飛降」出場，加上台上3D特效，將氣氛推至高峰，令全場近八千名觀眾High爆。

　　帶病上陣的基仔表示如果真的有部時光機，他希望能回到與太太Lorraine結婚前，基仔表示：「很想回到結婚前⋯⋯這樣我便可以補回一個求婚。因為我結婚的過程是突發，就是我捉了古太上機，到埗後便突然來一個註冊，沒甚麼求婚不求婚的過程，所以如果問我，補回一個求婚，那就完整啊。」不過現實還沒有時光機，他說：「米已成飯，返不到轉頭，都結了婚啦，求不回啊。不過！最緊要大家感情好就可以呢！」
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