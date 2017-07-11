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﻿待嫁喬妹風騷「濕平」

2017-07-11 列印
■喬妹（前）分享與友人的自拍照。網上圖片
■「雙宋」定於10月31日拉埋天窗。資料圖片
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　　宋慧喬與宋仲基上周宣佈將於10月31日結婚，宋仲基上周現身宣傳新作時派「心」答謝各界祝福後，準新娘喬妹昨亦首度「露面」，於社交平台上載與友人「濕平」的自拍照，待嫁的喬妹滿面春風，非常開心，不少網民亦趁機留言向她送上祝福。

　　另外，有韓國記者近日於當地綜藝節目中透露，喬妹曾與多名圈中男星拍拖，惟每次都分手收場，令她本來不欲再與圈中人談戀情，惟最後終被宋仲基的誠意打動。據悉，喬妹曾一度婉拒宋仲基的表白，豈料男方更積極，並霸氣地說：「我要和你結婚，我想娶你！」終贏得喬妹芳心！
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