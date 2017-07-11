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﻿靚靚撇老公攜子外遊返港

2017-07-11 列印
■與「魔童」齊回港的靚靚，在機場接受訪問。
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　　袁詠儀（靚靚）與老公張智霖（Chilam）各有各忙，靚靚日前撇下老公，帶兒子「魔童」張慕童外遊並於昨日返港。靚靚昨一手推着行李箱，一手拖實「魔童」現身，當見到有記者拍照時，「魔童」即醒目地躲到媽媽身後；問到最近到大馬開工的Chilam何時回港？靚靚笑言：「聽（今）日啩！」

　　另外，Chilam與鍾欣潼（阿嬌）主演的電影《京城81號Ⅱ》，將於月底在港上映，該片上周四在內地公映，兩天票房已突破1億元人民幣，截至本周日更收逾1.4億元！
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