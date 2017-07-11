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﻿千嬅湊仔方法喜獲母親認同

2017-07-11 列印
■千嬅與媽媽齊出席宣傳活動。
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　　楊千嬅與媽媽近日以母女檔拍攝一銀行廣告，兩人昨齊出席宣傳活動。

　　千嬅透露，媽媽在廣告中一些深情說話令她感動不已，「我一直以為佢唔認同我嘅湊仔方法，估唔到佢讚我係個100分母親，我聽到時都頂唔住，所以大家明白我初入行時點解成日喊啦！」千嬅又說，將來有意陪兒子Torres出國留學，邊陪他成長，邊做自己喜歡的事；曾當護士的千嬅亦希望，五年後開護理中心，故需要更好地管理財務。
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