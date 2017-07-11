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﻿Bosco抽空「回巢」 撐《溏心3》煞科宴

2017-07-11 列印
■黃宗澤（右）與王浩信齊現身煞科宴。
■左起：敏之帶同囝囝出席煞科宴，並與米雪、關菊英及李司棋合照。
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　　王浩信、岑麗香、李司棋、米雪、陳敏之和關菊英等，昨晚現身合演劇集《溏心風暴3》煞科宴，已離巢的黃宗澤（Bosco）亦抽空現身，並齊為上周五踏入34歲的王浩信補祝生日。

　　Bosco透露，5月中拍完《溏心3》後即投入拍攝網劇《飛虎極戰》，連續十多日每日拍廿多小時！他又謂，工作排到明年四、五月，笑指他賺到幾層樓勁過「八両金」，Bosco就謙稱只是搵食，自己只是「九両銀」。問到是否沒時間與日模女友Jun拍拖？Bosco坦言對方亦甚忙碌，平日靠電話聯絡，不怕聚少離多影響感情。

　　另外，約滿華納的周柏豪將於今日舉行記者會，宣佈加盟TVB New Media及星夢娛樂詳情。
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