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﻿9月廣州開個唱

2017-07-11 列印
日前，側田開Live 4 LIVE《尖叫現場》演唱會，為9月巡唱熱身。
9月2日《Chapter Free》巡迴演唱廣州站。
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早年低調回歸港樂壇嘅靚聲王側田，其實憑人氣keep住北上掘金，上月3日和25日已分別在成都和上海舉行Live 4 LIVE《尖叫現場》演唱會，9月2日就舉行《Chapter Free》巡迴演唱廣州站，11月18日深圳站，然後12月9日紅磡開騷。
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