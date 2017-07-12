﻿化身女版蜘蛛俠 連詩雅恨飛簷走壁

今屆美洲金盃東道主美國賽前揚言以冠軍為目標，可惜在B組首輪就被巴拿馬迫和1:1失威。眾將矢言痛定思痛，周三次輪勢大炒弱旅馬提尼克出氣，讓球主客和讓一球「主勝」值博。（香港時間明早9:00開賽） 美國過去曾五次贏走美洲金盃，但今屆首戰即遇滑鐵盧，餘下賽程再無失分空間，隊長艾真度比杜亞勉勵隊友要痛定思痛︰「經過首戰失望的賽果，己隊已馬上把目光放到今仗身上，並要打出應有的風格。再者，我軍陣中擁有如基連阿哥斯達、達斯麥卡地等具實力，但國家隊資歷尚淺的球員，他們在上仗都展示出無比拼勁，相信今仗亦會為國家全力以赴。」 至於馬提尼克首輪雖然2:0輕取尼加拉瓜，但對手實力平庸。該隊...

2017-07-12