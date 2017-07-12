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﻿化身女版蜘蛛俠 連詩雅恨飛簷走壁

2017-07-12 列印
■連詩雅投入地擺「吐絲」甫士。
■連詩雅和鄭融（中）等在迪園拍宣傳片。
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　　連詩雅、鄭融和梁諾妍等藝人，早前化身不同的Marvel超級英雄，為香港迪士尼樂園度假區拍攝將在9月中舉行的「Marvel 10K Weekend 2017」宣傳片。

　　該賽跑盛事分不同項目，參賽健兒要跑進迪園各主題園區，並可打扮成超級英雄參賽！開始備戰「雷神托爾5公里跑」的連詩雅化身最喜歡的蜘蛛俠，她笑言：「蜘蛛俠是我首位接觸到的超級英雄，我經常想像可像蜘蛛俠般，利用蜘蛛絲飛簷走壁呢！」
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