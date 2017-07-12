﻿古仔羨慕貓貓最得寵

古天樂和導演陳木勝，早前齊接受奇妙電視節目訪問，宣傳合作新片《喵星人》，片中的外星貓「犀犀利」亦有亮相！



古仔在該片要和小朋友及動物做對手戲，他說：「同小朋友做戲向來都唔覺得難，同動物就真係難！」古仔更透露，戲中的貓咪要動用特技處理，他又笑道：「每有真貓的戲份，戲中的阿女（劉楚恬）都好興奮咁撲過去同佢哋玩！」他更笑指「女兒」很為食，「睇少眼都唔得！拍咗兩個禮拜，已經肥咗成個碼，幾乎連唔到戲，之後都唔敢畀佢食咁多！」



問古仔以後還敢不敢與開拍有動物和小孩的電影？古仔笑道：「可能下次開喵星人大戰汪星人呢！」