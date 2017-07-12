 Advertisement
  • 2017年7月12日 星期三
  • 32º
  • 68%
熱門： DSE紅磡奪命意外林鄭月娥歐陽佩珊謝師宴

日報新聞 > 娛樂

﻿劉德華尚連奴《俠盜》鬥演技

2017-07-12 列印
■華仔、舒淇和楊佑寧這「俠盜天團」肯定是最高顏值。
■華仔和尚連奴揸槍對峙。
Previous Next

  由馮德倫執導、劉德華監製兼主演的動作片《俠盜聯盟》，改編自法國康城珠寶失竊案的真人真事，事源於一條價值連城的頸鍊被偷，因而令華仔率舒淇和楊佑寧組成的「俠盜天團」面對黑白兩道狙擊，更要力敵由國際影星尚連奴（Jean Reno）飾演的勇探。

  今次華仔和尚連奴破天荒合作，戲內鬥智鬥勇，有多場槍戰、爆炸、飛車、更有揸槍對峙的場面，實行反轉歐洲玩大追捕，戲外則互相欣賞。尚連奴表示不會為拍電影而拍電影，會選擇跟投契的演員、導演合作，而他知道劉德華是一位出色演員，因而接拍該片。華仔亦大讚尚連奴的氣場很強，能給予觀眾一種神秘感，在視覺上非常有衝擊。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd