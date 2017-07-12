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﻿胡子彤胡肇軒 鼓勵考生發展興趣

2017-07-12 列印
■子彤與肇軒分別扮「胖虎」和「大雄」。
■子彤和肇軒拍搞笑片勉勵考生。
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  胡子彤與吳肇軒為鼓勵今日DSE放榜的學生，專登拍段搞笑短片，片中兩人以《多啦A夢》主角「大雄」和「胖虎」造型登場，與「靜香」跟「出木杉」玩成績大話骰。子彤和肇軒希望借此鼓勵考生無論成績如何，跟隨自己興趣發展便可，他們正是最好例子。

  憑電影《點五步》榮膺今屆香港金像獎最佳新演員，亦是香港棒球代表隊隊員的子彤，回想自己當日放榜，「我以為一定夠分入IVE體育系，去到先知排晒長龍，學位先到先得，結果無晒位，嗰吓極度驚惶失措。」幸他順利入讀浸大傳理系副學士，發掘到演戲興趣，更變成自己的事業。吳肇軒就經歷過會考及DSE放榜，「考DSE前我認真諗過興趣係咩，最後最後夠分成功入讀演藝學院。」
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