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﻿歐陽珮珊本月31日出殯

2017-07-12 列印
■歐陽珮珊當年在《神鵰俠侶》演黃蓉，廣獲好評。資料圖片
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  無線前藝員歐陽珮珊（原名陳潔英）本月9日患肺腺癌病逝，終年63歲。據了解，歐陽珮珊的安息禮拜於本月30日舉行，本月31日早上，在大角咀九龍殯儀館出殯。歐陽珮珊的丈夫郭鋒曾表示，太太的喪禮會以基督教儀式進行，遺體將移送火化。

  無線為紀念歐陽珮珊，將在本周五（7月14日）起，於經典台推出特備節目，分多個時段播出她的著名作品、時裝懸疑劇《發現灣》，該劇由歐陽珮珊、林嘉華、郭鋒、劉丹和羅蘭等演出，全劇共15集。
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