﻿愛上後生女玩意 69歲葉德嫻

漏夜操高空瑜伽



現年69歲的Deanie姐葉德嫻，對個人形象一向要求嚴謹，日前悉心打扮現身新戲《明月幾時有》首映，一到場Deanie姐就喝住工作人員較低音樂背景聲，又大大聲勸40年煙齡導演許鞍華戒煙，話食少啲煙可以拍多十年戲喎。人人好奇點解年近七十的Deanie姐講嘢中氣十足，講開至知，原來Deanie姐近年愛上玩瑜伽，難怪精神爽利，日前記者便見她走上樓上瑜伽課室上堂，一玩兩粒鐘，毅力勁過唔少後生。



繼五年前《桃姐》後，葉德嫻再拍許鞍華電影《明月幾時有》，跟周迅、彭于晏大鬥演技，首映當晚公開勸導演戒煙的Deanie姐，生活健康又保養得宜，近年更愛上玩瑜伽，仲要係高空嗰隻。



街頭等巴士



日前傍晚，記者見Deanie姐一個人去銅鑼灣玩Yoga，唔好睇佢年尾就滿七十歲，身形不知幾fit、行路仲帶風O添，輕裝上陣戴住口罩的她，好熟路咁走上去謝斐道一間樓上瑜伽課室上堂，當晚正進行空中瑜伽學程，Deanie姐一玩就兩粒鐘，確係有氣有力。



練習完畢，Deanie姐一袋二袋孭齊行裝離開，一支箭急步行去鵝頸橋等過海巴士返歸，全程步兵加埋等十五分鐘車，居然冇被途人認出。鬼咩，個個做低頭族掛住玩電話，咁就錯失野生捕獲影后的機會。下次行街坐巴士記得放低電話望下隔籬左右，原來除咗發哥周潤發，仲有好多巨星貼地鍾意搭巴士㗎！



採訪：梁志明