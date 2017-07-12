﻿「七姊妹」送嫁王君馨擺酒甜咀老公

31歲王君馨與老公Daniel早前在美國註冊結婚，昨日在大潭美國會補擺婚宴，一對人偕處女黨的「七姊妹」現身。王君馨更應傳媒要求與老公兩度咀嘴甜到漏，她透露昨日是拍拖12周年，故特別挑選昨日擺酒，邀請了350名賓客一起出席這個Dancing Party。



戴上閃爆鑽戒的王君馨直言，不知道鑽石有多少卡，只要老公送的都是無價寶。至於生B大計，她坦言要兩三年後，蜜月亦因要宣傳《超時空男臣》而押後。王君馨又笑指老公因要面對傳媒而緊張，他一緊張便會黑面，所以自己只教了他四樣事情「講Hello、派利是、鞠躬及走」，大讚他做得很好。



姊妹團之一的鍾嘉欣舊愛伍允龍亦有出席婚宴，二人同場各據一方拍照及接受訪問，伍允龍表示已很久沒有見嘉欣，如在場內見面都會打招呼。昨日適逢苟云慧正日生日，她直認生日願望是結婚，想有甜蜜婚禮。