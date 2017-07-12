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﻿謝婷婷爆「鷹眼」年底再來港

2017-07-12 列印
■婷婷與丁子朗化身超級英雄登場。
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  謝婷婷昨以超級英雄「黑寡婦」造型出席「SUPER HERO SUMMER@海港城」活動，丁子朗則化身她的「緋聞男友」謝洛美維拿深入民心的角色「鷹眼」，問婷婷喜歡哪位「鷹眼」？她笑言：「咁惟有揀真嗰個啦！」問到心目中的英雄？婷婷表示謝洛美與爸爸謝賢都是，又指謝洛美很有父愛，任何事都以女兒為首位。

婷婷稱早前不承認「鷹眼」是男友屬「誤會」，又稱自己不想這麼快拍拖，更透露「鷹眼」年底會再來港工作，到時就會和對方見面。
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