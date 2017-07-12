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﻿Fit爆高Ling望練出馬甲線

2017-07-12 列印
■高Ling大晒纖腰長腿。
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  高海寧（高Ling）昨日以背心熱褲Fit爆身形拍廣告，大晒22吋纖腰和長腿，並且瘦腰不瘦胸。高Ling笑謂胸部當然不會減，但會練得firm點，亦不諱言最滿意條腰，最不滿意是大腿，並希望多做運動練出「馬甲線」。

問到男友鄧智偉是否滿意其身形？高Ling避開話題指身邊所有人都滿意，最重要自己開心，及後也露口風指自己滿意對方也一定滿意的。續問有否節食瘦身？她坦言只會食得清淡，不會節食。
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