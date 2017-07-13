最令GiGi感動的是，年屆70的中學音樂老師，仍親自買飛和坐個幾鐘頭車去看她的演唱會，GiGi表示：「到我唱最後一首歌時，我見到佢喺台下一臉滿意嘅表情，又望住我點頭同揮手，果一刻我忍唔住喊咗出嚟！」GiGi透露，完騷後會與家人留在加州玩幾日，因Sofia今年開始就學，以後想一家人去旅行都不容易，故趁今次開騷順道好好休息、充充電！
GiGi加州開騷 家人恩師齊捧場
最令GiGi感動的是，年屆70的中學音樂老師，仍親自買飛和坐個幾鐘頭車去看她的演唱會，GiGi表示：「到我唱最後一首歌時，我見到佢喺台下一臉滿意嘅表情，又望住我點頭同揮手，果一刻我忍唔住喊咗出嚟！」GiGi透露，完騷後會與家人留在加州玩幾日，因Sofia今年開始就學，以後想一家人去旅行都不容易，故趁今次開騷順道好好休息、充充電！
六狀元僅一人不報醫科 女拔超級狀元 立志行醫謝爸媽
中學文憑試昨日放榜，六名狀元誕生，全部來自傳統名校，其中拔萃女書院的林莉雯在數學延伸單元亦考獲5**，成為唯一八科全取5**的「超級狀元」。她小時候因家人生病，立志當醫生懸壺濟世，她說：「既然我有呢個...
2017-07-13
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劉曉波肝癌惡化 家屬拒插喉安排
內地異見人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波末期肝癌急速惡化，性命垂危。中國學科大學第一附屬醫院指，劉曉波昨日腎衰竭、亞急性肝功能衰竭、呼吸功能衰竭、自發性腹膜炎、感染性休克等，需要依靠機械維持生命，惟家屬拒絕醫生替患者插喉。 劉曉波病情由前日開始不斷惡化，院方昨上午通報，患者肝臟功能持續惡化，醫護人員積極搶救後，劉曉波仍存在休克及器官功能衰竭。 醫院保安加強監控記者 中國民運人權信息中心引述家屬消息稱，劉曉波前日上午完成血液透析後，身體狀況有明顯好轉，昨晨更恢復清醒。 惟醫院昨傍晚再通報劉病情，表示患者病情不斷惡化，出現腎衰竭、亞急性肝功能衰竭呼吸功能衰竭、自發性腹膜炎、...
2017-07-13
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公開電郵否認通俄 特朗普長子劃清界線
美國總統特朗普長子唐納德去年接觸俄國女律師韋塞爾尼斯卡亞，圖獲取民主黨總統參選人希拉莉「黑材料」風波愈演愈烈，韋塞爾尼斯卡亞發表聲明，否認自己代表俄國政府，亦無掌握希拉莉「黑材料」；而唐納德則在社交網...
2017-07-13
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屋苑紛錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手紛錄用家市價承接個案，美聯營業經理王偉健表示，元朗采葉庭2座低層A室，面積約為460方呎，兩房間隔，以約480萬元成交，呎價約為10435元，買家為一名用家，決定承接作自住之用。...
2017-07-13
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恒指ADR大升365點 儲局緩慢加息 杜指再破頂
美國聯儲局主席耶倫強調，儘管美國通脹持續低企，但在當前就業增長強勁等利好因素下，聯儲局仍會循序漸進加息，並會於年底前開始「縮表」。受耶倫承諾緩慢加息刺激，杜指早段曾大升172點，升至21580點，刷新紀錄高位，今晨四時收報21532點，升123點 受耶倫重申將緩慢加息刺激，美股三大指數造好，其中杜指曾漲172點，刷新日內紀錄高位，標普指數亦一度攀近紀錄高位。至今晨四時，杜指收報21532點，升123點；納斯達克指數報6261點，升67點；標普500指數收報2443點，升17點。滙控（005）美國預託證價格報75.22港元，較香港收市價升0.52港元；中移動（941）...
2017-07-13
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肥安筍價擸J洛 皇馬送大禮
拜仁慕尼黑周三以低價從皇家馬德里先借後買占士洛迪古斯，有傳是基於皇馬主席佩雷斯自覺當年有負安察洛堤，後者對占士洛迪古斯又有知遇之恩，成功為拜仁將筍盤收歸旗下。 據報，拜仁給皇馬兩年借用費和買斷費合共四千五百二十萬歐羅（約四億港元），遠低於後者一四年收購占士洛迪古斯豪花的八千萬歐羅。有指佩雷斯對一五年夏天辭退前一季才領軍十奪歐聯錦標的安察洛堤感到於理不合，故以友情價賣兵作為補償。 同時，安察洛堤一四至一五球季執掌皇馬時重用占士洛迪古斯，如今親自出面邀請，後者即答應加盟拜仁。與占士洛迪古斯相熟的哥倫比亞記者拜歷治透露：「他上周五接到安帥電話一拍即合，並吩咐經理人文迪斯處...
2017-07-13
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優先試駕 812 Superfast神飆大俠
全新法拉利812 Superfast名副其實「超級快」，最不可思議是800ps馬力好像盡在閣下掌握中，機械、電子和人腦三方面的溝通感從未如此真實直接。 文、圖：彭志揚（意大利Maranello） ...
2017-07-13
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傳分居四個月 17年婚姻觸礁 溫碧霞除婚戒：我好混亂
溫碧霞（Irene）本月底（30日）便51歲生日，昨日卻傳來她與結婚17年的丈夫何祖光原來已分居四個月。Irene昨日先以短訊回應傳媒求證表示希望大家給她空間，下午她離開西貢住所時被傳媒包圍，一臉沉重...
2017-07-13
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社論——轉攻專業技能 前途一片光明
中學文憑試放榜，同學若成績未達入讀八所大學要求，不用氣餒，只要按自己的能力和興趣，並了解未來勞動市場發展，轉攻專業技能課程，學得一技之長，未來市場求才若渴，前途必定一片光明。 昨天有大批同學，到職業訓練局和其他自資專上學院查詢各類專業技能課程，是一個好現象，不少同學和家長已改變心態，理解到綜合大學並非唯一出路，反而職業訓練局和其他專上學院的多元化專業技能課程，乃綜合大學所無，只要同學報讀，持之以恒，一樣可以考取專業資格，大有機會找到好職業。 正如政務司司長張建宗昨天會見傳媒時提及，他早前認識一名曾攻讀飛機維修工程課程的技師，當年考試「滿江紅」，選擇接受職業訓練，如今已有資格...
2017-07-13
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潘頓谷草煞科領風騷
昨晚舉行今季谷草煞科戰，潘頓手風大順，先憑方廄「綽綽有餘」及葉廄「紅星」包辦第三口孖寶，之後再贏賀廄「慣勝聆聽」，另加三席亞軍，於第七場賽後提早成為騎師王。至於方嘉柏和賀賢亦告起孖，兩人分別另贏「川河尊駒」及「勤德兼備」。其餘沈拿憑「勝利寶石」開齋，麥偉利頭場犯規被罰停賽兩日。 潘頓於贏出「綽綽有餘」後表示：「雖然『綽綽有餘』季內已跑過多仗，但今次距上賽接近七星期，已經回復體力狀態迎戰，而因應今仗排外檔，我早段將此駒留守較後位置，結果早段步速甚快，場地亦有利後上馬，牠輕鬆跟隨下，入直跑發力便越過對手，取勝姿態較預期輕鬆。」 而不在港督戰的方嘉柏，除了「綽綽有餘」之後，尾場再...
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