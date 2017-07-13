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﻿GiGi加州開騷 家人恩師齊捧場

2017-07-13 列印
■GiGi在台上勁歌熱舞，十分落力。
■GiGi與觀眾握手，大家都很熱情！
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　　梁詠琪（GiGi）「好時辰」世界巡迴演唱會，日前到美國加州演出，帶了老公Sergio和女兒Sofia同行的她笑言，今次像舉行同學會一樣，「因為有好很多移民咗嘅同學們都嚟睇，而更重要嘅係，Sergio嘅媽媽同妹妹都有嚟，佢哋係第一次睇我嘅演唱會，所以我都好緊張。」

　　最令GiGi感動的是，年屆70的中學音樂老師，仍親自買飛和坐個幾鐘頭車去看她的演唱會，GiGi表示：「到我唱最後一首歌時，我見到佢喺台下一臉滿意嘅表情，又望住我點頭同揮手，果一刻我忍唔住喊咗出嚟！」GiGi透露，完騷後會與家人留在加州玩幾日，因Sofia今年開始就學，以後想一家人去旅行都不容易，故趁今次開騷順道好好休息、充充電！
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