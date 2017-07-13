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﻿ 《詭探》結局被指爛尾 蔣祖曼認趕拍「飛紙仔」

2017-07-13 列印
■蔣祖曼前晚現身捧《猿人》場。
■徐肇平稱與女友拍拖數月。
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        蔣祖曼、徐肇平等前晚出席電影《猿人爭霸戰：猩凶巨戰》首映禮，對於有份主演的ViuTV劇集《詭探》大結局被指爛尾，蔣祖曼坦言該劇拍得很趕，亦有「飛紙仔」情況出現，但有反響證明也有觀眾捧場。談到有指尹揚明飾演的「忠Sir」角色轉變太大，蔣祖曼說：「我都同佢講『原來你係奸㗎』，佢都話啱啱先知。」

　　另外，徐肇平早前否認與蔡思貝的緋聞，隨即被拍到跟女友拍拖，他前晚透露媽媽黃淑儀見過女友，但媽媽不會多問感情事，又給予自由空間，他說：「我同女友好自然一齊，三月底拍拖，佢喺美國返嚟，都知呢行多緋聞，亦好明白。」
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