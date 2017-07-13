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﻿林峯備戰巡迴個唱 陳慧琳盼多陪家人

2017-07-13 列印
■陳慧琳今次沒有帶兒子一起開工。
■林峯現忙於籌備巡迴演唱會。
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　　陳慧琳（Kelly）與林峯日前以代言人身份，齊到成都出席一品牌的發佈會，二人率領眾模特兒在現場行騷，展示新系列的手表。

問Kelly這次有否帶同兩個兒子一起工作？她笑言：「通常開工時間都係佢哋嘅返學時間，所以帶唔到。」至於會否再拍戲？她續說：「除非有好劇本，否則都唔會考慮，因為想留多啲時間陪屋企人。」

　　同場的林峯亦表示，剛剛在內地拍完7個月的古裝劇，所以回港後希望多抽時間陪家人。由於他好快又會開巡迴演唱會，現時已開始忙於排練。​
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