 Advertisement
  • 2017年7月13日 星期四
  • 32º
  • 73%
熱門： DSE紅磡奪命意外林鄭月娥歐陽佩珊謝師宴

日報新聞 > 娛樂

﻿迎娶「親愛的」喬妹 宋仲基：當然緊張

2017-07-13 列印
■宋仲基盼婚事獲大家祝福。
■宋仲基與宋慧喬被揭在日本辦求婚派對。
Previous Next

　　韓國神劇《太陽的後裔》男女主角宋仲基和宋慧喬，將於10月31日完婚，準新郎早前接受節目《正式演藝的夜晚》訪問時自爆，「當然緊張呀，我也是第一次經歷這件事（結婚），但這是好事，希望大家祝福。」宋仲基亦大讚喬妹在他出席新片宣傳活動前，叫他不要緊張！

　　問到如何暱稱喬妹？宋仲基害羞地說：「和一般戀人差不多，有時候叫對方『親愛的』，現在要結婚，對待稱呼也要慎重一點。」另外，節目《Real Story Eye》則指喬妹當日獲宋仲基送花求婚後，發出「哇」一聲！圖：資料圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd