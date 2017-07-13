﻿傳分居四個月 17年婚姻觸礁 溫碧霞除婚戒：我好混亂

溫碧霞（Irene）本月底（30日）便51歲生日，昨日卻傳來她與結婚17年的丈夫何祖光原來已分居四個月。Irene昨日先以短訊回應傳媒求證表示希望大家給她空間，下午她離開西貢住所時被傳媒包圍，一臉沉重開腔，再三要求大家給予空間，等她處理好後再交代，坦言現時感到很Confuse（困惑、混亂）。本報記者



溫碧霞（Irene）與富商何祖光於2000年在泰國布吉舉行婚禮，婚後多年甚恩愛。2010年，Irene成功領養一歲、被遺棄在內地火車站的孤兒，取名Xavier，一家三口經常在網上晒溫馨。昨日突然爆出Irene與何祖光的17年婚姻觸礁，有報道指其丈夫搬離愛巢，二人已分居四個月，今後養子Xavier將跟隨她生活。記者昨向Irene求證離婚傳聞時，她以短訊簡單回應：「希望大家畀啲空間我哋，謝謝關心。」



否認出現「第三者」



記者其後在她位於西貢的住所守候，至下午3時許，頭戴鴨舌帽襯招牌跌膊衫的Irene開車駛離住所，記者上前包圍其座駕，其間要求她停車開窗，她並沒抗拒，更開窗回應報道，可見她手上並沒有戴婚戒。當問到離婚是否屬實？對離婚會否感到可惜？Irene神情凝重表示：「希望大家畀啲空間我，等我遲啲決定先，口依家我都好Confuse（困惑、混亂），等件事處理好我會同大家講。」問到是否出現第三者時，她叫記者別想太多，重申給她空間，對於老公是否已搬走、養子由誰照顧等，Irene均表示不想講太多，但指自己心情無異，其間不時雙手合什，說罷便開車駛入清水灣俱樂部。



需空間冷靜處理



到傍晚接近7時，Irene才離開清水灣俱樂部，再度被大批傳媒包圍，她亦應傳媒要求停車開窗，繼續強調自己需要空間冷靜、需要時間處理，又多謝大家關心，並指事件並不嚴重，但她要好好處理私事。又對記者雙手合十講不好意思，然後開車返家。



此外，Irene早前拍攝衛視旅遊節目《悠游（yoyo）星攻略》，據稱是她分居後拍攝，她在節目中提及婚姻和家庭，透露自己曾經為婚姻放棄事業，但現在感到很開心，直言人生最重要是開心，她很享受當下。