﻿Kary將「好姊妹」Miki降級為「朋友」

吳雨霏（Kary）昨日與桌球好手吳安儀出席藝術展開幕，婚後工作量減少的Kary開始重新出發，今年將於內地舉行5場演唱會，而香港就希望年底或明年初舉行，到時會邀請一眾好姊妹如鄧麗欣（Stephy）和區文詩（Angela）等捧場。



提到盛傳因爆她小產而反目的楊愛謹（Miki）日前表示仍視她為朋友，Kary表示沒看報道，但承認二人有短訊聯絡，大家仍是朋友，並非如報道所講那麼嚴重。問到多久沒同枱出飯局？Kary表示：「之前各有各忙，我又飛得多，要是夾到時間也會見個面食餐飯，始終由Cookies出道認識至今、有15年時間，很難得。（原諒了Miki？）我唔想再追究，亦唔想再提起，整件事我已經放低很久了，要發生的都已經發生了，做人要向前看，我份人較正面， Life goes on。」提到她形容與Miki是「朋友」，卻不再是「好姊妹」關係，Kary未有更正，再度指二人是朋友，希望大家「不用在意於Title上」。