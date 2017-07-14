﻿身形細粒變Icon 陳慧敏新碟親自送貨

因參加TVB「超級巨聲」而出道的澳門歌手陳慧敏，相隔兩年，即將在本月底再在港出碟，她坦言非常期待。這張專輯籌備一年，碟中嘅歌大部份由她創作。碟名《一粒嘢》非常有趣，她解釋在朋友眼中自己好細粒，好似一粒嘢，以前好介意，現時反而成為自己的Icon。早前該專輯在澳門推出反應不俗，她期望香港的樂迷都會鍾意，並可於今年在港開音樂會回饋歌迷。



陳慧敏自少已喜歡音樂，小學三年級開始學小提琴，至10年參加《超級巨聲》時才開始接觸結他。訪問當日，她更用結他自彈自唱她最新的派台歌《城巿人》，「呢首歌講述城巿人因壓力大忘記自己真正要追求嘅事，希望大家聽咗會有反思。」而《慧敏歌》則是她初出道時創作的，雖然有點幼嫩，但她笑言：「o依家想寫都寫唔番。」她表示今次除了創作，亦參與了很多籌備工作，最難忘是開始時十分倉卒，「監製同我講話澳門文化局有資助，不如做隻碟，點知10日前話要交表，又要諗碟名，又要諗唱咩歌，仲要唱埋Demo。」



望在港開音樂會



提到碟名《一粒嘢》，慧敏哥就解釋：「一粒嘢當然代表我自己，因為我喺人哋眼中係個好細粒嘅人，有次同朋友Gathering，因啱啱做完嘢拎住個結他，又拖住個篋，佢哋話我係一粒好勁嘅3A電；以前我怕人話我細粒，我好自卑，但o依家成長咗，覺得係經歷嚟。」早前新碟已在澳門推出，慧敏哥話第一批碟她更有份送貨，她表示：「因為澳門好細，得幾間CD舖，但之後聽老闆講話好快要補貨，聽到都開心。」嚟緊就會在港推出，她希望可以順道舉行音樂會，「因為香港未開過，好想今年成事。」



撰文：李佩儀 攝影：李維隆 場地：BRICK LANE Gallery