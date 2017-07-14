﻿為圓兒時夢想 莊思明做新人勇闖樂壇

拿督女莊思明（Lisa）年初簽約做歌手，本月21日她將與蔣嘉瑩及新人麥晴茵（Mary）等在九展舉行《我們的K歌演唱會》。30歲的Lisa做新人從新開始，她坦承：「係冒險嘅，家陣歌手好難做。不過都係憑住『不忘初衷』4個字去出發，追求番十多歲時嘅夢想！」。 演唱會以K歌為主題，莊思明揀唱偶像鄭秀文的《愛的輓歌》及盧巧音的《好心分手》。問到男友楊明可會前來捧場？Lisa卻說對方要拍劇，未必有時間，她笑說：「我又唔可以要求佢曠工嚟睇我演出，其實去年我做過一個音樂會，佢都係拍劇嚟唔到，我都習慣晒啦！」她承認男友係佢小Fans，對她唱功有讚冇彈：「佢嘅意見唔夠中肯，每次都話好！（佢眼中你人靚歌甜？）哈！又唔係，佢唔夠膽講怕傷我弱小心靈啫，其實我都係佢Fans，佢唱歌都唱得唔錯，係怕醜小小。」



23歲新人麥晴茵屆時會唱鄭秀文的《獨家試唱》及為她度身創作的新歌《對不起青春》，坦言歌曲寫出她要追夢的心聲：「入行受到家人強烈反對，爸爸81歲好期望個女憑本身專業搵份穩定工作；身在加拿大嘅三叔更來電表示擔心到三日瞓唔着！家人眼中以為娛樂圈人易學壞，冇前途。」36歲的過氣歌手蔣嘉瑩，日前在TVB《經典金曲50年》重唱亞視劇集《殭屍II》主題曲《假如真的再有約會》引來迴響，但她無意重返樂壇做全職歌手。她謂現時專心做時裝工作及湊仔：「攞番支咪唱歌真係幾過癮，日後有適合節目都會亮相。」



採訪、方騫平 莊思明髮型：Nelson Chang@HAiR 場地：Big Echo i-Box