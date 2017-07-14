﻿處女音樂劇又唱又跳 林穎彤唔怕同林欣彤比較

被踢爆翻撻容天佑，24歲的林穎彤（Bella）不堪壓力再度分手！冇拖拍，Bella唯有寄情工作，集中精神做音樂劇《我和青天有個秘密》。處女登場，問她可會邀請「前度」撐場？她耍手擰頭：「都過咗去啦，而且我有咁多朋友請唔晒，係都自己買飛啦！」真係無拖無欠，劃清界線喎。



一連40場的音樂劇《我和青天有個秘密》將於8月18至9月17日於新光戲院上演，去年林頴彤憑《城寨英雄》悲劇人物「鑫鑫」上位，連音樂劇導演陳恩碩都睇中她既有幽默感又唱得，安排她及林欣彤（Mag）分段演出同一角色扮着古裝的外星人，每人各位佔20集，先由阿Mag打頭陣。由於導演要求嚴謹，每位演員必須按對白動作表演，Bella戰戰兢兢，唔想拖垮團隊，所以先向Mag偷師及交流心得。提到阿Mag有「小巨肺」稱號，問她可擔心唱歌比了下去？她笑說：「我又冇諗過同人比較，只係盡力做好件事，我唱歌都OK㗎，哈！可能唱完之後有人發掘我做歌星O添！」



偶像係向海嵐



因為同過往工作形式好唔同，Bella形容今次演出每分每秒都係學習，比做慘情戲更有難度，坦言最初都懷疑自己能力係咪可以應付做20場：「不過既然導演對我有信心，咁我咪盡力嘗試。都好嘅，今次可以同到我兒時超級偶像向海嵐同台，就算冇對手戲都係好。細個時我最鍾意睇佢嘅《楊貴妃》同《無頭東宮》，佢做娘娘做得好正，每晚睇完我就會娘娘上身，喺個被竇入面重講一次佢嘅對白，O依家我見到佢好似見娘娘咁恭恭敬敬，佢真係好靚女 ，個人又好，隨便問我一句：『食乜呀？』我都冧到暈，開心到不得了，不過我怕醜唔夠膽主動同佢傾偈，只係遠遠偷望佢咋。」



採訪：方騫平