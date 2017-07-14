﻿與Gary齊設計沉香飾物 歐陽妙芝抱病上陣拍廣告

名模歐陽妙芝與著名化妝師Gary Chung除了是化妝學校的拍檔，今年初更一起收藏沉香。幾個月前他們認識周大福珠寶後人兼「福榮堂」老闆周樹堂，大家對沉香同樣有濃厚興趣，於是周老闆邀請他們為品牌設計沉香飾物。花了兩個月時間，二人以非洲Amani Nakupenda為主題設計了18件飾物，有手鏈又有頸鏈。早前二人更在周老闆公司拍攝一輯平面廣告，拍了約4小時便完成。撰文：李佩儀 攝影：李維隆



今年初迷上沉香的妙芝和Gary，自認識周老闆後，三人經常交流收藏「沉香」的心得。周老闆除了出售沉香，自己也是沉香愛好者，在公司擺放了很多珍品，他覺得大家對沉香常有誤解，「個個都話好貴，其實沉香有好多種，有啲可以好大眾化。」他一直希望將沉香推廣開去，去年開始推出沉香飾物，他見妙芝和Gary同樣熱愛，便邀請他們來個Crossover，為品牌設計一個新系列。Gary續說：「沉香同大自然息息相關，又帶啲民族色彩，而妙芝因為學緊唱歌，佢話加入音樂元素更加正，於是就諗到非洲Amani Nakupenda，代表愛同和平。」



價錢有平有貴



落實了主題，向來愛自製飾物的Gary負責整Sample，「手鏈易穿啲，頸鏈繁複啲，有條穿咗幾晚先完成，穿到手指甲都崩晒。」為了加入非洲元素，他們更從非洲訂購了當地人親手造的彩色珠仔。穿好後，他再與妙芝商量邊件好看，最終作品有18件，價錢由港幣880至28,800元不等。拍廣告當日，Gary為妙芝設計了一個包頭巾造型，非常搶眼，妙芝好鍾意仲話之前未試過。只見她面尖尖消瘦了，她坦言：「最近成日頭暈，原本想改期，後來睇完醫生食咗藥好啲，所以決定照拍。」他們稱廣告將於8月出街，並會與周老闆繼續合作。