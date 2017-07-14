﻿老友鬼鬼零避忌 杜汶澤笑薛凱琪「剩女」

杜汶澤經常自嘲冇朋友，但其自喻為史上最口沒遮攔的訪談節目《杜汶澤食住上》，日前就請到薛凱琪一起食燭光午餐，阿澤取笑Fiona作為網友選出的五大剩女之一，應要保持更靚；Fiona聲稱若將來結婚，阿澤不出席便要接受懲罰，嚇到阿澤連忙起誓，屆時一定赴會。



薛凱琪自認愛浪漫，但卻另有獨特見解，她不會單靠伴侶才有浪漫，而是跟任何人都可以浪漫，若自己過得好，會令事業、女兒崗位、人生價值觀都有進步；阿澤指她的想法老成，應要揀像鵬哥（盧海鵬）般有閱歷的男人做伴侶。她又感謝當年情緒不穩定時，阿澤開導她接演喜劇的心態；Fiona說阿澤點出觀眾入戲院睇喜劇，希望集中兩小時內要開開心心，「能帶給觀眾歡樂，是很大的功德！」讓她頓時豁然開朗，結果她演出「人間喜劇」，獲人人稱讚，讓她重拾演戲信心，亦讓她相信上天冥冥之中早有安排！Fiona又表明他日有機會結婚，希望可以繼續工作賺錢，讓家人生活無憂。