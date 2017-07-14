﻿新歌賀《爆腎》7周年 Kevin仔：做人唔計較最開心！

爆腎主腦李健宏（KB）成日話要用最認真嘅方法去做最無聊嘅事，其新歌《我最喜愛的YouTube節目》MV便夾埋成班老友玩轉西貢，KB自編自演「被尋仇」橋段，在街頭邊走邊唱，道出人生真理，「首歌係為《玩爆你個腎》7周年而寫，想藉呢個機會提提大家，做人唔好太計較得失，好多嘢係計算唔到嘅，比如《爆腎》一開始就本住好玩先做，我哋拍節目只係想無聊地送啲娛樂畀大家，無諗過可衍生出咁多範疇工作，過去4年真係學到好多嘢，好幸運我到今日仍能忠於自己，唔會話一roll機就變成另一個人，做人要夠真先好玩。」



本住冇包袱可以玩盡啲心態，KB跟爆腎團隊製作的網上整蠱節目《玩爆你個腎》唔止贏盡hit rate，仲贏得後生一族追捧，個個追住follow KB新動作，新歌MV已累計有近18萬點擊，「MV籌備咗幾星期，因導演想玩一shoot拍攝，鏡頭走位超乎想像，連曾國祥都話好難搞，好在搵到個好勁嘅攝影師Quinton，可以幫我邊走邊拍，效果好正，亦搵咗好多朋友客串，黃德斌扮黑幫大佬真係好有氣勢，亦請到好好戲嘅舞台劇演員艾非助陣，成件事辛苦但好玩。」



自虐式娛賓



由鼓佬轉型做歌手，KB慶幸自己非走偶像路線，可以選擇唱自己喜歡的歌，「其實每個人都有權選擇自己『最喜愛』的音樂和節目，《爆腎》一開始都只係好玩先做，沒太多計算，都估唔到今日得到咁多人支持。」因為玩得夠癲又無定向，KB被ViuTV召纜做真PK主持，早前更孖住火火飛到巴西做旅遊節目，12集《真PK trip》玩到癲，「跟住火火學到好多執生技巧，呢個trip吃盡苦頭，錫鱷魚、攬蟒蛇不特止，又要被蟻咬，執蟲食，主要係延續真PK精神，最慘係有次以為自己贏咗幾個巴西妹上房玩，點知原來係人妖，仲要俾人迫揸胸兼錫錫。」



撰文：彭保迦 服裝：the baddieshair ：Bux@la mo d場地：the stadium