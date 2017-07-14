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﻿ 涉姦17歲醉娃 小出惠介被警方問話

2017-07-14 列印
　　現年33歲的日本男星小出惠介，早前被揭帶17歲未成年少女深消夜蒲，並被指趁女方醉酒後強行發生性關係，並禁錮該女多個小時及五度和她性交。

　　據日本傳媒昨日報道，小出前日被大阪警署傳召問話，調查他涉及與未成年少女性交及非法禁錮事宜。據當地法規，未滿18歲者深夜外出要獲家長或監護人同意，小出可能違反了當地的《青少年健全育成條例》，被送檢起訴的話，有機會遭罰款約2萬港元，他亦可能被追究其他犯法行為。



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