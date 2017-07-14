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﻿陳細潔籲注重家庭和睦

2017-07-14 列印
■陳細潔昨出席關帝誕祭祀典禮。
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　　應屆保良局主席陳細潔，昨率一眾總理到銅鑼灣保良局總部內的關帝廳出席，保良局關帝誕祭祀典禮。陳細潔透露，關帝君寶誕是保良局一直以來的傳統，因當年香港拐帶問題嚴重，保良局致力拯救婦孺及小童，並指拜關帝是對其信念的尊重，祭祀關帝的活動亦有包括在香港非物質文化遺產之中。

　　談到香港近年有不少疑似拐帶兒童事件，陳細潔稱有留意相關新聞，並認為或涉家庭糾紛，她亦認同應多加宣傳家庭和睦的訊息，她笑笑口說：「香港地少人多，天氣又熱，可能大家脾氣大少少。」另外，問到可有計劃旅行休息？陳細潔坦言未有考慮，一來公務繁忙，二來必須在任期結束後才計劃旅行事宜。

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