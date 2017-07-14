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﻿恨拍《詭探》第二季 河國榮認肥不敢上磅

2017-07-14 列印
■河國榮分享環保心得。
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　　河國榮前晚出席《猿人爭霸戰：猩凶巨戰》慈善優先場，力撐「黑猩猩守護者計劃」呼籲助養黑猩猩，宣揚「生態保育，由我做起」的環保精神，並分享自己的環保節約用水心得。

　　談到有份演出的ViuTV劇集《詭探》盛傳開拍第二季，河國榮稱：「應該有機會，我做嘅神父角色原先設定要死，但後來沒有寫死我，自己都歡迎拍第二季。」河國榮亦笑謂，若開拍第二季，自己首先要減肥，因神父的戲服十足荷里活影星奇洛李維斯於電影《22世紀殺人網絡》中的戲服般貼身，「我的父母來港遊玩兩星期，日日陪他們食好東西，導致我有肚腩肥了，有些褲也明顯緊了，肥到不敢再上磅！」
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