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﻿何雁詩長袖衫遮手 自認「胸肌太勁」

2017-07-14 列印
■穿長袖衫的何雁詩騷玉腿。
■鄭俊弘今年4月被指背未婚妻「偷食」何雁詩。資料圖片
■ToNick於活動上獻唱。
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　　上月傳出何雁詩不甘與男友鄭俊弘的戀情受壓，醉酒後割手疑輕生。昨日天氣酷熱，何雁詩仍穿長袖牛仔褸盡遮肩膊以下至手腕現身一活動，她說近日勤做運動，「胸肌太勁」故要遮一遮，昨日先騷騷腿，稍後再騷身材。

　　談到周柏豪加盟星夢娛樂，何雁詩稱感開心，問到可擔心柏豪加盟後會搶走男友鄭俊弘在星夢的地位？她笑言：「佢（鄭俊弘）喺我心中嘅地位唔會被搶走。（會分薄資源？）應該唔會，大家都係做音樂。」另外，同場的樂隊ToNick受訪時坦言，希望本地樂隊在樂壇百花齊放！
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