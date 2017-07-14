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﻿溫碧霞漏夜談婚變：不一定感情破裂

2017-07-14 列印
■溫碧霞前日現身時未有證實是否婚變。
■溫碧霞與何祖光17年婚姻疑觸礁。
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　　現年50歲的溫碧霞（Irene）前日驚傳與結婚17年、出身名門的富豪何祖光婚姻亮紅燈，兩人已分居四個月，令外界嘩然！Irene前日受訪時，坦言「自己好Confuse（困惑、混亂）」，並需要時間、空間冷靜及處理私事。

　　Irene在前晚約11時半許，漏夜於社交網貼出一張舊相，並留言道：「一段婚姻關係的變化不一定代表二人的感情破裂…多謝大家關心。」字裏行間似承認婚姻有變。不少網民見狀，紛留言為Irene打氣加油，認為最重要的是她開心。

圖：資料圖片
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