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﻿Sexy mama白Tee湊仔 激凸黃婉君惡鬥惡鬥

2017-07-14 列印
曲線玲瓏 ■勤做瑜伽嘅黃婉君，有腰有胸，好鬼正！
溫柔靚媽 ■大仔幫幼子綁鞋帶好輪盡，最後要媽咪出手。
天生麗質 ■去年，黃婉君性感出活動，全身無贅肉。
o氹囝 ■等(車立)取車時，靚媽咪突然蹲低溫柔教囝。
沖繩唞暑 ■月初，黃婉君一家提早去日本沖繩唞暑，索媽三點式好fit。
有星味 ■打扮靚靚嘅黃婉君拖仔買餸，兩個仔好乖跟實媽咪。
青春長腿 ■肌膚雪咁白嘅孫佳君快將四十有三，短褲晒腿，好young！
V領晒咪 ■身材咁好，孫佳君習慣開V晒33C白淨咪咪。
索媽愛自拍 ■平日孫佳君不時性感自拍，好誘人。
透黑bra ■去Apple Store問嘢嘅辣媽，白tee透出交叉帶黑bra。
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          做咗人母嘅娛圈索媽有唔少，好似同係兩子之母嘅孫佳君和黃婉君（Rosanne），前者年過四字頭，肌膚雪咁白；Rosanne則的骰得嚟玲瓏浮凸。日前傍晚，黑超孫佳君罕有帶埋9歲孻仔在中環ifc行孖咇，低胸tee加短褲嘅索媽露出雪白長腿睇鞋，阿仔就在附近周圍行，freestyle湊仔。另一日，打扮靚靚嘅Rosanne帶囝行超市，反斗小王子嬉戲好得意，都唔及穿上貼身白tee嘅激凸索媽咁搶鏡，恨死唔少星媽呢！

        仲有兩個月就43歲嘅前「星女郎」孫佳君，當年憑34C索爆身材殺入娛圈，早年息影同富商男友劉貴喬誕下兩名現年13歲和9歲嘅兒子，自13年同富商甩拖後，曾戀上法國米芝蓮大廚Olivier，惜分手收場，再度重新「上市」嘅佢就復出夜蒲。早前孫佳君遠赴泰國拍電影《無雙》，近日叉夠電返港即盡責湊仔。日前傍晚6時許，索媽戴黑超又戴帽湊細仔行ifc。密冚靚樣，惜招牌厚唇好易認，加上V領白tee隱約透出交叉帶黑bra，幾咁吸睛。「雪腿」靚媽在連卡佛揀鞋，細仔就在身邊叉腰扭計要轉場。星媽懶得理，繼續睇鞋玩手機；阿仔就四圍行。最後，兩母子去Apple Store問幾句嘢，就上七人車走人。

專揀有機食材

  另一邊廂，38歲嘅前組合2R成員黃婉君亦靚靚湊仔行銅鑼灣時代廣場，一對寶貝仔（6歲大仔白迅Dylan和4歲孻仔白晨Daniel）一人一袋玩具，唔使爭。之後三母子入city'super買餸，靚媽咪白tee短褲配CHANEL手袋，微笑揀嘢個樣幾迷人。而小兄弟好似樣，著上同款唔款色嘅衫跟實媽咪買餸。細佬坐喺購物車，哥哥就企喺前面一齊玩。哥哥仲會細心幫弟弟綁鞋帶，感情超好，媽咪就好放心，專心揀金車厘子、有機納豆、有機雜錦穀物早餐等等，食得有營。逗留二十分鐘，三母子畀錢走人，靚媽咪等(車立)取車時，蹲低溫柔教囝，場面好溫馨。

採訪 ︰ 張詠森、梁志明
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