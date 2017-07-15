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﻿仙姐撐寶珠阿嗲《蝶影》首演

2017-07-15 列印
■仙姐由寶珠和阿嗲陪同謝幕。
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　　為紀念唐滌生百歲冥壽，任白慈善基會主辦、陳寶珠、梅雪詩（阿嗲）等主演的任白戲寶《蝶影紅梨記》，前晚在文化中心首演。大會邀得特首林鄭月娥到場觀賞，戲迷及各界致送的祝賀花籃，令現場變成花海。

  前晚座無虛席，阿嗲因患感冒，聲線初時略受影響，之後愈唱愈順，寶珠的腳患則仍需接受針灸及物理治療，兩人依然全力以赴，台下掌聲不斷。藝術總監白雪仙在演畢後聯同寶珠等謝幕，觀眾依依不捨不願離場，仙姐與兩徒再次謝幕，仙姐更開心到錫寶珠的臉。
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