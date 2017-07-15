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﻿劉嘉玲親賀侄仔大學畢業

2017-07-15 列印
■嘉玲跟侄仔似是兩姐弟！
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　　劉嘉玲一向愛錫家人，不時將家庭聚會的相片放上網，與粉絲分享溫馨親情。

　　繼去年嘉玲放出全家福，侄仔靚仔樣曝光，引起熱話後，前日嘉玲再貼出新相，就是侄仔的大學畢業照。嘉玲在網上留言道：「飛翔吧我的寶貝！」照片中，二人攬頭攬頸，似姐弟多過似姑侄，難怪有網友大讚嘉玲「懂得逆齡生長」。據知，嘉玲侄仔就讀的是英國諾定咸大學（The University of Nottingham）。
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