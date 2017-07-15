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﻿林作不欲多談麥明詩

2017-07-15 列印
■朱慧敏（左）跟吳啟華於《追兇》有感情線。
■林作稱有很多人認同他的言論。
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　　林作、吳啟華、朱慧敏等昨出席網絡電影《奪命追兇》開鏡儀式。林作日前狠批應屆DSE狀元齊稱意欲從醫是思想狹隘、讀書機器及自慰式思維，言論即惹來熱議，適逢林作於《奪》片扮演醫生，他於活動上笑謂因DSE成績好才做醫生。

　　林作稱發表該言論後，很多人撐他，收到很多私人訊息表示同意他的講法，「我認為專業不應單單是從政或做專業人士，應該是各行各業都有頂尖的人才。」對到舊愛麥明詩公開撐他，可會致電多謝她？林作說：「我都是聽人講才知道，但不回答有關她的問題，協議過不再講她的事。」
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