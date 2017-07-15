﻿首名港女赴日拍AV 36G Chili:藝術感好重!

日本AV女優來港拍三級片聽得多，香港女生過日本拍AV都係頭一次聽，年僅20歲、擁36G驕人上圍的O靚模麥紫莉Chili下月將飛日本拍AV，肉搏當地癡漢、大叔，其製作公司Hotline TV表示為增加互動性，正計劃安排Chili在當地玩街頭真人騷，睇啱就埋牙開戰，噱頭十足。日前，製作公司為Chili拍攝性感造型照，當中不乏女警、俏護士服，見換上性感侍應服的麥紫莉在牀上扭腰趷籮極盡誘惑，問她為何想拍AV？Chili即收起笑容說：「都係想搵錢，爸爸幾年前過身，媽媽一直身體唔好………其實AV藝術感好重，我又唔怕要打真軍，同平時『搞嘢』一樣咁做，只係多咗啲鏡頭啫！」

20歲的麥紫莉Chili生於綜援家庭，有一個姐姐，麥父60歲那年老來得子，一家四口居於馬鞍山公屋，靠綜援維生，7年前爸爸過身，患有腎病的媽媽須長期治療，完成中六便出來打工的Chili一直當售貨員，月入萬多元，為讓媽媽生活無憂，Chili決定博一舖，「我16歲已簽經理人做model，唔係發明星夢，只係覺得做明星搵錢容易啲，我要照顧我阿媽，想畀佢過好啲嘅生活。」

拒80萬包養一星期

擁36G無敵上圍的麥紫莉坦言雖然想搵錢，但從不會接私影，亦不會做援交，她說：「我驚危險，唔敢接私影Job，試過有人話出80萬包我一星期，但我一口拒絕，我唔係援交，唔係雞！」中二開始發育，Chili經常被陌生男人性騷擾，試過在街上遇癡漢摸pat揩油，又試過被公園阿伯追住目及胸，「慣咗俾人追住目及，我知好多男人都想同我上牀，初戀男友更加係性苛索嘅人，晚晚要做，試過唔肯就打我。」話雖如此，但Chili話自己的戀愛經驗一隻手數得晒。

希望可以走紅

據了解，製作公司Hotline TV有意找當地著名AV男優助陣，負責人陳先生說：「我哋會拍兩部AV，以國民美少女嚟包裝，打算搵南佳也、清水健、中村DAIKI合作，亦會玩街頭真人騷，等Chili同當地人多啲互動。」問Chili知不知拍AV要打真軍？她眨眨眼說：「同普通搞嘢一樣之嘛，只係多咗啲鏡頭，我唔怕打真軍，聽講日本男人持久力有限，下面（下體）又唔係巨物，我有乜好驚？」她又透露睇了很多AV片作參考，「其實AV藝術感好重，亦好有觀賞價值。」說罷便埋位繼續拍攝，對住鏡頭搔首弄姿，用簡單日語拍片打招呼，時而嘟嘴時而單眼，拋出四吋事業線，任睇唔嬲，Chili笑言希望今次能一炮而紅。