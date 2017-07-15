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﻿日AV女來港搵食

2017-07-15 列印
沖田杏梨 ■杜汶澤主演的港產三級片《3D豪情》，找來「人類最強Body」沖田杏梨埋身肉搏，噱頭十足。
小澤圓 ■98年小澤圓來港拍三級片《偷情男女》，跟王書麒翻雲覆雨。
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　　過去有不少日本AV女優來港拍戲搵食，由70年代的AV鼻祖池玲子、80年代的小澤圓、90年代的夕樹舞子，又或近年來港拍《3D豪情》的沖田杏梨，每次都給觀眾很大驚喜。
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