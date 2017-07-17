﻿羅拔唐尼撩佐斯布連開打

鷹君（041）羅氏家族內訌續爆新戰線，2010年成立的羅鷹石慈慧基金，被指一直未有提供工作及財政報告供家族成員查閱。鷹君主席羅嘉瑞的財務顧問任家欣澄清，羅鷹石慈慧基金由成立以來，曾向家族成員提供三次工作報告，分享基金過去的運作情況。不過，羅啟瑞質疑，在撥作善款用途的所有資金中，用在股票投資的金額比慈善用途的多出近乎十倍，亦質疑滙豐信託有否恰當地監察所有善款的用途？ 羅鷹石慈慧基金是由羅嘉瑞出任諮詢委員會主席，基金轄下設有一個非牟利機構名為慈慧幼苗。公司註冊處資料顯示，慈慧幼苗於2014年成立，董事為羅嘉瑞及其兒子羅俊謙。至於羅鷹石慈慧基金的資金來源，任家欣表示是來自...

2017-07-17