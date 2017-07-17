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﻿羅拔唐尼撩佐斯布連開打

2017-07-17 列印
        迪士尼大型博覽會「D23 Expo」近日於美國加州舉行，當地時間前日，兩大矚目電影《復仇者聯盟：無限戰爭》及《星球大戰：最後絕地武士》的參演影星晒冷現身，吸引大班粉絲入場追星！

　　新一集《復仇者》剛剛拍畢，眾超級英雄包括：「鐵甲奇俠」羅拔唐尼、「奇異博士」班尼狄甘巴貝治、「雷神」基斯咸斯禾夫、「變形俠醫」麥克雷法路、「Thanos」佐斯布連等列陣現身。鬼馬的羅拔唐尼更撩佐斯布連「開片」，反讓佐斯布連乘機大晒手臂肌肉！

　　此外，在D23 Expo上，迪士尼亦公開了《星戰8》的海報及花絮片段，扮演莉亞公主的嘉莉菲莎，去年年尾突然離世，於花絮片段中可見其蹤影，令影迷率先看到其遺作片段。圖：網上圖片
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