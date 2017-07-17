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﻿容祖兒劉浩龍晒「龍照」傳情

2017-07-17 列印
■容祖兒驚到唔敢望。
■劉浩龍淡定又好Chok。
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　　 處理感情一向低調的容祖兒和劉浩龍（師兄），分別在Instagram齊齊晒「龍照」（變色龍），不過表情就有天淵之別。師兄氣定神閒，一臉悠然自得地把玩，仲將變色龍擺近塊面，加Chok樣寫下「我叫你，玉蝴蝶」；反而祖兒就一副硬晒軚驚青樣，望也不敢望在手臂上的變色龍，留言「真心驚」，明顯在祖兒心目中，此「龍」（變色龍）不及彼龍（劉浩龍）親切啦！

　網上圖片
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