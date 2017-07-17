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﻿《風雲》深圳圓滿落幕 鄭嘉穎獲陳凱琳送驚喜

2017-07-17 列印
■嘉穎收到粉絲送上大型花牌。
■陳凱琳（右二）神秘現身捧嘉穎場。
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　　鄭嘉穎、謝天華、呂良偉、譚耀文等主演的《風雲創意音樂劇》前晚在深圳春繭體育館圓滿落幕，吸引蘇永康夫婦、狄波拉夫婦等專程前往捧場。不過最冧的，莫過於飾演步驚雲的嘉穎，他除收到粉絲用數百朵鮮花砌成「嘉穎愛風雲」的大型花牌外，更獲女友陳凱琳專程趕拍網劇《飛虎激戰》後神秘現身捧場！另外，適逢前晚是「聶風」謝天華的50歲壽辰，拍檔劇組特別推出「聶風」蛋糕，為在舞台上過生日的天華慶祝。
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