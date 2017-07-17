﻿公開蕭正楠「閃卡」 曹永廉︰考驗佢同翠如感情

蕭正楠、曹永廉、田蕊妮與朱晨麗等，昨日出席新劇《超時空男臣》宣傳活動，眾人在台上大玩遊戲，兩男不時口花花撩女仔，場面搞笑。



蕭正楠日前被曹永廉公開劇中男扮女裝的照片，女友黃翠如更收到整套「閃卡」，曹永廉笑言是要考驗他們的感情，若「風浪」過後仍一起就是真愛。他更稱最變態最不堪入目的照片仍未出街，笑言：「如果佢在公司威脅到我，我就一舖清佢袋。」蕭正楠則笑稱還未掌握到對方的痛腳。對於新劇被指與韓劇《閣樓王世子》相似，蕭正楠坦言穿越劇的橋段都差不多。另外，田蕊妮踢爆曹永廉是劇中最不能忍笑的人：「曹永廉最多NG，佢成日想撩我哋笑，但自己又忍唔到笑，終於明白咩叫先撩者賤。」