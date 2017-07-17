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﻿王馨平預告着旗袍 同中樂團合作

2017-07-17 列印
■王馨平與中樂團合作，會演唱電影金曲。
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　　王馨平再次與中樂團合作，昨日她到九龍灣為7月23日在香港文化中心音樂廳演出的「國際電影音樂巡禮」綵排。

　　王馨平指再跟中樂團合作要跟足拍子和節奏不可自由發揮，慶幸自己識彈琴，懂得睇五線譜。問她服裝會否中空性感？屆時會穿中式旗袍的她稱可能令大家失望，不過上次看到許多留言令她無所適從，作為藝人在台上是要聲、色、藝俱全，她是不介意性感打扮，她坦言︰「我本身係唔認輸嘅人，要睇場合着衫，呢次嘅服裝都會有性感部份。」
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