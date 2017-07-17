﻿強調鄭俊弘仍有開工 何雁詩扮傻避談晒疤相

何雁詩、王浩信昨齊出席一商場活動，何雁詩自六月初傳出為情自殘後，連月來均穿長袖衫亮相；她日前終在社交網分享照片，惟卻疑似露出自殘傷疤。何雁詩昨日出席活動時則穿上長袖西裝遮手臂，問到相片中手上的兩條痕是甚麼？她即扮傻指還未看清楚相片所以不回答，又強調自己沒有自殘輕生。



另外，何雁詩近期被拍到與新歡拖手過馬路，她否認對方是新歡，只是多年朋友，況且拍拖也不會公開拖手。語畢即被傳媒反問與男友鄭俊弘在機場高調拖手的一幕，何雁詩謂「冇下次」，又強調兩人感情無變。談到鄭俊弘近月工作量大減，有否覺得戀情拖累了男友？她說：「唔可以咁計，都冇咁諗過。（他像人間蒸發一樣？）佢早前拍咗一個廣告，遲啲都會拍MV。」