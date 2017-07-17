﻿拍《喵星人》O氹馬麗開心 古仔破紀錄咀足20次

古天樂近月積極宣傳新作《喵星人》，前晚出席該片首映禮時扮貓賣萌之餘，更透露戲中與女主角馬麗有多場親熱戲，足足咀了20次之多，打破其紀錄！本報記者



古天樂、馬麗、衛詩雅、英皇集團主席楊受成、仁愛堂副主席陳慧玲（Heidi）等，前晚到旺角出席電影《喵星人》首映禮。身兼《喵》片男主角兼電影公司老闆的古仔，連月來四出為電影宣傳，前晚更先聯同戲中喵星人「犀犀利」先行現身銅鑼灣的慈善首映，不過或因天氣太熱之故，犀犀利也差點兒中暑。



戥「犀犀利」辛苦



古仔坦言拍攝時正值夏天，曾擔心犀犀利會中暑，他說：「喺內地宣傳時都很辛苦，因為要在戶外暴曬半小時，犀犀利着住衫不能走動，仲要跟小朋友玩遊戲。問到古仔拍攝時可擔心自己會中暑？他謂：「要戴住假髮，都驚㗎。」談到古仔跟女主角馬麗於《喵》片不乏親熱戲，問到跟男神親吻是否很開心？馬麗說：「還好吧！」反之古仔卻說：「我好開心，因為起初劇本冇（親熱戲），導演喺第一日拍攝時就要求加呢場戲。」他續謂，劇情交代每當女主角發脾氣時，他即要親吻O氹女方，故兩人咀了20次之多，打破其紀錄！



衛詩雅唔想收兵



另外，衛詩雅於《喵》片中視古仔為偶像，更瘋狂纏繞對方。問到現實中若遇上心儀男士會否纏着對方不放？她笑言自己性格鵪鶉，不敢主動追求男生，「我連望都唔敢望，愛得最盡都係畀提示。」問可有追求者？衛詩雅稱：「有人對自己好好，但有啲人見我冇反應，追追下就走咗。我好難去開始一段感情，可能自己太慢熱，若果我冇興趣的話，我又唔會想收兵。」